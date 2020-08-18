Украинская делегация в ТКГ предложит варианты переговоров с представителями Донбасса, – Кравчук

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе предложит варианты формата переговоров с представителямиотдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «РБК–Украина».

Он отметил, что российская сторона обвиняет в Киев в якобы нежелании общаться.

«Мы хотим и будем общаться, но мы же не можем общаться с телеграфным столбом. Если кто-то со своей стороны не захочет, то мы же не сможем его заставить. Мы предложим варианты, может круглые столы с теми людьми, которые там и тут. Попросим нейтрального человека, чтобы он был модератором. Чтобы люди сели и над ними никто не был начальником, общались и искали пути решения этого вопроса», – сказал Кравчук.

При этом, по его словам, договариваться нужно о том, чего хотят обычные люди, а не «главы республик».

«Чтобы мы знали, что нужно нам, Украине, сделать, чтобы нас поняли, услышали и действовали адекватно. И если мы почувствуем и у нас будут аргументы, которые мы сможем обнародовать, что "та сторона" не хочет искать пути, а ставит препятствия, то мы будем об этом говорить откровенно, подкрепляя свои слова, подчеркиваю, документами», – подчеркнул Кравчук.

Он предположил, что такие встречи могут проходить на уровне институтов гражданского общества.

«Речь не идет о встрече президента Зеленского, премьер-министра Украины, главы Верховной Рады или его заместителей с "чиновниками" ОРДЛО. Это возможно в перспективе, когда мы увидим, что мы добились мира, провели выборы – тогда эти территории становятся открытыми и люди могут свободно передвигаться по Украине и встречаться», – рассказал глава украинской делегации.

Кравчук добавил, что для него нет запрещенных людей в общении, но никогда не подпишет документ, который противоречит национальным интересам Украины.