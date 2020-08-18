В Мариуполе установили необычного трехметрового Архангела Михаила (Фото)

В Мариуполе на площади перед православным храмом Святого Петра Могилы установили трехметровую скульптуру Архангела Михаила.

Необычная металлическая статуя украшает церковный дворик.

«Статую изготовили в Черновцах. Ее автором стал кузнец Андрей Хорт. Сначала был разработан эскиз, который согласовали с ПЦУ, чтобы все элементы были каноничными. Изготовление заняло месяц. После того как скульптуру выковали, ее отвезли в Стрый, где оцинковали. Затем Михаила покрасили», – рассказал куратор проекта волонтер Кирилл Долимбаев.

Статуя стоит на 11-тонном камне, который добыт на гранитном карьере в Мариуполе.

Также продолжается работа над Петриковской росписью самого храма. Средства на роспись и облагораживание территории собраны жителями Мариуполя, Украины и зарубежья. В общей сложности за 2,5 месяца привлечено около 9 тыс. долларов, а меценатами выступили почти 350 человек. Подключился и город – власти выделили тротуарную плитку, и уже на днях с ее помощью будет облагорожена территория вокруг храма и площадь перед ним.

Все работы и роспись планирую закончить до 15 сентября. Организаторы рассчитывают, что храм станет одним из центров культуры Мариуполя.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе белое здание храма Святого Петра Могилы ПЦУ покрывают уникальной Петриковской росписью. Это будет единственная в мире церковь, полностью расписанная Петриковкой. Стоимость исполнения одной фасадной стены составляет 3300 долларов. После того, как расписали 500 погонных метров здания, храм занесли в Книгу рекордов Украины.