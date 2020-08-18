Выжил в Иловайском котле и в плену: Украинский боец судится с Российской Федерацией

Участник боевых действий на Донбассе Владимир Фомицкий из Кривого Рога судится с Российской Федерацией, требуя компенсации за российскую агрессию на востоке Украины. 59-летний мужчина – доброволец батальона «Кривбасс», был взят в плен русскими силовиками при выходе из Иловайского котла в 2014 году. Он пробыл в заложниках «ДНР» 10 дней. После освобождения Фомицкого признали негодным к военной службе. Сейчас его исковое заявление против России начал рассматривать районный суд в Кривом Роге. Иск к государству-агрессору бывший пленный также подал в Европейский суд по правам человека, передает «Радио Свобода».

В довоенной жизни Владимир был частным предпринимателем, возглавлял общественную организацию в Кривом Роге, участвовал в Революции Достоинства. С началом боевых действий на Донбассе записался в ряды батальона «Кривбасс», который формировали на Днепропетровщине.

После двух недель учений на военном полигоне в Кривом Роге Владимир и его побратимы отправились в зону АТО. Сначала служили на блокпосту под Старобешево, затем их направили под Иловайск.

9 августа 2014 года Владимир с товарищами прибыли на опорный пункт в Покровку, что в 7 километрах от Иловайска. Бойцы охраняли «опорник», прикрывали разведку. Обстрелы были ежедневно, а с 22 августа стали более интенсивными и прицельными. Тогда бойцы поняли, что по ту сторону теперь – профессиональные военные России.

«До этого ежедневно было по три-четыре обстрелы нашего опорного пункта. Били "Град", "Смерч". Стреляли не слишком точно, не по нам, а в нашу сторону. А уже 22-24-го мы увидели, что стреляют специалисты. Стали бить прямо по нашим позициям. Покровку разнесли вдребезги. Пошли ранения, контузии», – говорит бывший боец.

Дальше был приказ оставить позиции и выходить через тот самый «зеленый коридор», который обстреляли российские войска.

Владимир с товарищами ехали КРАЗом. Рядом разорвался снаряд. «Капот взлетел вверх. Мы выскочили. Пошли посадкой. Нас была небольшая группа: три офицера и более десятка солдат. Были раненые, контуженые. Три ночи мы шли. Без еды, без воды. На третий день сработала мобильная навигация. Наш офицер связался с оперативным дежурным штаба. Тот сказал нам идти на село Новокатериновка, где в доме у школы находится раненый. Сказали, что за ним выезжает транспорт и он заберет и нас. Мы поняли, что уже вышли из окружения», – вспоминает Фомицкий.

Однако при заходе в Новокатериновку украинские бойцы увидели военную технику. На скутере под белым флагом подъехал мужчина, представился председателем сельсовета и сообщил, что они в окружении.

На одном холме стояли российские военные, за школой – «ДНР». Против тяжелой техники у украинских бойцов оружия не было. Их заставили сдаться в плен.

«К нам подъехал полковник Греков – Центральный округ, город Москва, спецотряд быстрого реагирования "СОБР". Сомнений в том, что это россияне, не было. Он показал удостоверение нашему офицеру. Так мы попали в плен. Нас погрузили в БТР, привезли в какое-то административное здание в Донецке, к Захарченко. Он рассказал нам, какие мы плохие парни, и сказал, что мы пойдем на обмен», – отметил Владимир.

Пленных держали на базе отряда «Оплот» – в здании училища внутренних войск. Держали в разбитой казарме – 40 человек в 18 метровом помещении. Кроме «кривбассовцев», среди заложников были военные из 93-й и 51-й бригад подразделений Нацгвардии.

«Утром нас погнали разбирать разрушенные склады, разбирать завалы, сортировать стройматериалы. Питание было очень плохим: пол котелка каши или супа на двоих. Хлеб был не всегда, вода была не всегда. Полдня, день – были без воды. Медицинская помощь: раз в сутки приходила медсестра, давала по таблетке, перебинтовывала. Ребята ночью кричали – больно, а надлежащей помощи не было. Была проблема – сходить в туалет. Собирали группу, а потом только выводили», – рассказал бывший боец.

Владимир Фомицкий попал в «третью» волну освобождения – 11 сентября 2014 года.

После возвращении домой и лечения в госпитале Владимира признали непригодным к дальнейшей службы в армии.

Еще находясь в медучреждении, бывший пленник обратился к правозащитникам Украинского Хельсинского союза, которые помогли ему составить исковое заявление в Европейский суд по правам человека. С 2015 года заявление – в суде, однако никакого движения по нему нет.

Поэтому ветераны криворожской ассоциации участников АТО решили пойти другим путем. Они обратились в суд в Украине, по месту жительства – в Кривом Роге.

Сначала суд отказался принимать иск, это решение обжаловали в апелляционном суде, заставив райсуд начать рассмотрение дела. Иски подали несколько ветеранов АТО.

Соответчиком по делу вступает российский АО «Сбербанк». Фомицкий, считает, что это повышает шансы добиться победы.

«Учитывая то, что Россия внесла изменения в свою Конституцию, – что не будут выполнять решения международных судов, и проанализировав судебную практику, мой адвокат и собрат Дмитрий Черных решил брать соответчиком компанию, зарегистрированную в Украине, владельцем которой является Российская Федерация. Это АО "Сбербанк", 50% + 1 акция которого принадлежит Центробанку России. Сотни исков от украинцев заставят их закрыться и больше не работать в Украине. Этим путем идет Дмитрий Черных и я. И будут сотни исков в других судах Украины», – рассказал боец.

Судебное разбирательство иска Фомицкого назначили на сентябрь. Дело состоит из 200 страниц и содержит указания по военной агрессии Российской Федерации против Украины и материалы по его пребыванию в плену.