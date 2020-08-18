Прошли почти 3400 человек за день: На Донбассе работает один из пяти КПВВ

Сегодня, 18 августа, линию разграничения пересечь можно было только через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Остальные пункты пропуска заблокированы незаконными вооруженными формированиями. Об этом сообщил пресс-офицер Государственной пограничной службы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб, передает «Вільне радіо».

По его словам, утром 18 августа на контролируемую территорию проследовали 418 человек, на временно неподконтрольную – 271 человек. «17 августа на подконтрольную территорию прошли 2427 человек, на временно оккупированную – 966», – рассказал Лизогуб.

КПВВ на Луганщине открыт до 20:00, при этом НВФ закрывают свой блокпост на 2 часа раньше.

Через пункт пропуска «Новотроицкое» (Донецкая обл.) можно пройти только в понедельник и пятницу. В эти дни НВФ разблокируют движение через свой блокпост «Еленовка».

«За понедельник на контролируемую территорию проехали 18 машин и прошел 131 человек. На временно оккупированную территорию – 9 машин и 206 человек», – отметил представитель Госпогранслужбы.

Украинские пограничники пропускают людей через КПВВ «Новотроицкое» ежедневно с 07:00 до 20:00. Смежный блокпост «ДНР» работает только по понедельникам и пятницам с 9:00 до 18:00.

КПВВ «Марьинка», «Майорское» и «Гнутово» до сих пор остаются заблокированными. Поэтому здесь пересечь линию разграничения можно только после отдельного распоряжения командующего ООС и подтверждения со стороны НВФ.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.