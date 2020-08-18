Минск исчерпал себя: В «Слуге народа» настаивают на переносе площадки переговоров ТКГ по Донбассу

Народные депутаты от «Слуги народа» распространили открытое заявление, в котором предостерегают президента Беларуси Александра Лукашенко от силового подавления протестов. Также нардепы настаивают на переносе из Минска площадки переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. Об этом рассказал народный депутат, член комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Богдан Яременко, передает «Украина 24».

«Вопрос, куда можно перенести площадку для переговоров ТКГ из Минска – это вопрос консультаций, это не тот вопрос, который можно решить в одностороннем порядке. Потому что есть еще Россия, для которой тоже должно быть комфортное место. Есть еще ОБСЕ, но там, думаю, меньше проблем. Есть достаточное количество вариантов, теоретически», – сказал Яременко.

Нардеп прокомментировал предложение экс-министра иностранных дел Украины Константина Грищенко по поводу столицы Казахстана.

«Почему бы и нет? С моей точки зрения, есть более удачные места для проведения переговоров, например, Швейцария, которая столетиями служит площадкой для многосторонних переговоров. Есть проблема с представителями ОРДЛО, которые не могут выехать в Европу из-за санкций, но это больше проблема Украины, потому что технически это решается легко – страна, которая предоставляет площадку, гарантирует безопасность и возможность вернуться на свою территорию. Но Швейцарию я назвал для примера. Есть еще вариант Турция – Стамбул. Страна, которая не применяла никаких санкций», – сказал он.

По словам Яременко, можно легко найти другую площадку для переговоров, а из Минска нужно уходить.

«Главное сейчас – отказаться от посреднических услуг Минска, Минск исчерпал себя. Это с самого начала было сомнительным дипломатическим решением – проводить переговоры на территории страны, которая является сателлитом Российской Федерации. И нужно найти новый способ двигаться дальше быстро, уже не должно быть пауз в переговорах», – заявил депутат.

Ранее Богдан Яременко опубликовал на своей странице в Facebook обращение нардепов от «Слуги народа» по поводу ситуации в Беларуси.