Работодатель может получить компенсацию за трудоустройство переселенца: Как это сделать

Работодатели, в том числе предприниматели (независимо от системы налогообложения), которые официально трудоустраивают переселенцев, могут получить компенсацию от государства. Такая норма содержится в Постановлении Кабинета министров от 08.09.2015 № 696. Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» рассказали, как получить такую помощь.

Компенсация предоставляется на оплату труда и переподготовку и повышение квалификации внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при условии, что такой сотрудник:

официально состоит на учете как ВПЛ (имеет действующую «справку переселенца»);

был зарегистрирован в центре занятости (ЦЗ) в качестве безработного;

трудоустроен по направлению ЦЗ на основное место работы.

Сейчас работодатель может получить компенсацию расходов не более чем за 6 календарных месяцев. При этом в случае трудоустройства на условиях срочного трудового договора должно быть обеспечено сохранение гарантий занятости работника в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в 2 раза.

При этом в случае увольнения переселенца по соглашению сторон или изменений в организации производства и труда (сокращение штата, ликвидация, реорганизация и т.д.) работодатель должен вернуть сумму полученной компенсации в полном объеме.

Компенсации подлежит и основная, и дополнительная зарплата, а также ЕСВ, начисленный на такие выплаты.

Фактические же расходы на оплату труда возмещаются в размере не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц.

Вместе с тем на компенсацию не могут претендовать работодатели:

являющихся бюджетными учреждениями,

которые имеют задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и / или страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

признаны в установленном порядке банкротом или в отношении них возбуждено дело о банкротстве.

Кроме того, компенсация не производится в случае трудоустройства лица, за которое такая компенсация уже была выплачена.

Как получить компенсацию: