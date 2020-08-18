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Работодатель может получить компенсацию за трудоустройство переселенца: Как это сделать

18.08.20 18:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Работодатели, в том числе предприниматели (независимо от системы налогообложения), которые официально трудоустраивают переселенцев, могут получить компенсацию от государства. Такая норма содержится в Постановлении Кабинета министров от 08.09.2015 № 696. Правозащитники «Юридического советника для переселенцев» рассказали, как получить такую помощь.

Компенсация предоставляется на оплату труда и переподготовку и повышение квалификации внутренне перемещенного лица (ВПЛ) при условии, что такой сотрудник:

  • официально состоит на учете как ВПЛ (имеет действующую «справку переселенца»);
  • был зарегистрирован в центре занятости (ЦЗ) в качестве безработного;
  • трудоустроен по направлению ЦЗ на основное место работы.

Сейчас работодатель может получить компенсацию расходов не более чем за 6 календарных месяцев. При этом в случае трудоустройства на условиях срочного трудового договора должно быть обеспечено сохранение гарантий занятости работника в течение периода, превышающего продолжительность выплаты в 2 раза.

При этом в случае увольнения переселенца по соглашению сторон или изменений в организации производства и труда (сокращение штата, ликвидация, реорганизация и т.д.) работодатель должен вернуть сумму полученной компенсации в полном объеме.

Компенсации подлежит и основная, и дополнительная зарплата, а также ЕСВ, начисленный на такие выплаты.

Фактические же расходы на оплату труда возмещаются в размере не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц.

Вместе с тем на компенсацию не могут претендовать работодатели:

  • являющихся бюджетными учреждениями,
  • которые имеют задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и / или страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
  • признаны в установленном порядке банкротом или в отношении них возбуждено дело о банкротстве.

Кроме того, компенсация не производится в случае трудоустройства лица, за которое такая компенсация уже была выплачена.

Как получить компенсацию:

  1. трудоустроить зарегистрированного безработного из числа ВПЛ по направлению центра занятости на условиях срочного трудового договора;
  2. подать в течение двух месяцев со дня трудоустройства в центр занятости заявление (в произвольной форме) о компенсации расходов на оплату труда, а также заверенные копии трудового договора и распорядительного акта о приеме на работу;
  3. в случае принятия решения центром занятости о компенсации заключить с этой организацией договор;
  4. подать не позднее 5 рабочих дней после выплаты работнику заработной платы в центр занятости ведомость для получения компенсации (форма ведомостей – в Постановлении КМУ № 696).

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