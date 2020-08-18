Неподконтрольный Донбасс может остаться без воды, – представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе

«Власти» «Л-ДНР» ведут системную политику по закрытию угольных шахт и остановке процесса откачки воды из них. Это приводит к исчезновению водоемов и может закончиться экологической катастрофе в регионе. Об этом заявил представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, журналист Денис Казанский, передает «Guildhall».

«В так называемых "ДНР" и "ЛНР" буквально высыхают и исчезают реки и озера из-за закрытия шахт и остановки водоотведения из них. Это системная политика оккупационных властей по остановке шахт, поскольку у них нет денег на их модернизацию. Они не намерены инвестировать в чужие, ворованные предприятия, они просто выжимают из них максимум ресурсов и потом уничтожают, такая практика в "ДНР" и "ЛНР" сегодня», – рассказал журналист.

«Раньше из подземных выработок шахт на Донбассе проводилась откачка воды, она отводилась в специальные отстойники и гроты, реки, а сегодня такая откачка остановлена, и шахтные гроты начали высыхать. Вода уходит под землю, идет процесс вулканализации и ее становится все меньше. Из-за этого пересыхают небольшие реки и большие водоемы, такие как Исаковское водохранилище», – отмечает представитель ОРДЛО на переговорах в Минске.

По его словам, вскоре вследствие такой политики «Л-ДНР» люди просто могут остаться без воды вообще.

«А если воды не будет, у оккупантов нет никакой возможности решить проблему без участия Украины, водоемы исчезнут. Такое количество воды, даже в случае прокладки водоводов из России, они не смогут обеспечить – для полива огородов и прочего воды не будет, сельское хозяйство будет уничтожено, начнется масштабная экологическая катастрофа», – резюмировал Денис Казанский.

Как сообщалось ранее, перед началом боевых действий на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.