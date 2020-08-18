На Донетчине в стационарах больниц от коронавируса лечится 51 человек

В учреждениях здравоохранения Донецкой области проходит лечение 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные «Информационно-аналитического центра медицинской статистики».

«51 место занято пациентами с коронавирусной болезнью в учреждениях здравоохранения Донецкой области, определенных для профильной госпитализации больных COVID-19, по состоянию на 18 августа. Всего в медицинских учреждениях первой волны насчитывается 955 коек. 94,1% из них остаются свободными», – говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 подтвердили у 1106 человек. Из них 883 выздоровели, еще 209 – продолжают лечение, 14 случаев коронавирусной болезни завершились летально.