«Обрезали» и эфирное время: На телеканале «UA Донбасс» сократили 25% сотрудников

Общественное вещание на 25% сократило штат филиала «UA: Донбасс» – телеканал, который бал создан на базе областных ТВ Донецкой и Луганской областей. Также сокращено время эфира – до 48 минут в день. Такие данные приводятся в ответе председателя правления ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) Зураба Аласания на запрос Национального союза журналистов Украины. Об этом сегодня, 18 августа, сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

«Несмотря на карантин, почти 300 штатных должностей сокращено в региональных филиалах Общественного вещания с начала года. В среднем коллектив каждого из 22 региональных филиалов сократился на 14%. Масштабное сокращение произошло в филиале "UA: Донбасс" – 25% штатных единиц», – отмечает Томиленко со ссылкой на информацию, полученную от Аласании.

Так, в «UA: Донбасс» под сокращение попали 47 сотрудников, из 180 человек осталось 133. По иным дирекциям:

во Львовской дирекции сократили 21 штатную единицу (работало 109 человек, осталось 88);

в Одесской – 22 (из 94 человек осталось 72);

в Полтавской – 18;

в Ивано-Франковской – 17;

в Днепровской и Черниговской – по 16.

Кроме этого, НОТУ отказывается от «неэффективных отрезков» времени на региональном уровне. Со второго полугодия филиалам оставили около часа телевизионного эфирного времени и несколько коротких отрезков на радио.

«В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что НОТУ должно увеличивать местное вещание, а не сокращать его. Показательной является отказ от развития специального регионального телеканала для жителей Донецкой и Луганской областей (подконтрольна территория) "UA: Донбасс". На филиале не только сократили 47 штатных должностей, но и сократили собственно местное телевизионное вещание до рекордного минимума – 48 минут в сутки», – акцентирует Томиленко.

В НОТУ поясняют, что теперь к производству контента телеканалов будут больше привлекать отдельные команды на аутсорсе, а штатные работники будут сосредоточены на информационном и общественно-политическом вещании. Так, в этом году было запланировано выделить 20 млн грн на производство программ на конкурсных условиях на аутсорс. Но из-за нехватки финансирования в регионы пока направлено 7,5 млн грн.