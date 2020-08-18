ЦИК просит силовые ведомства дать информацию о возможных угрозах для местных выборов на Донбассе

Центральная избирательная комиссия обратилась в Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства с просьбой предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на отдельных территориях Донетчины и Луганщины. Соответствующее решение члены ЦИК приняли на заседании сегодня, 18 августа, передает «УНИАН».

Как напомнил член ЦИК Павел Любченко, на основании выводов Донецкой и Луганской областных государственных администраций – областных военно-гражданских администраций комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов 25 октября на отдельных территориях этих областей.

При этом он добавил, что ЦИК не имеет полномочий самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время местных выборов в этих громадах.

«Конституцией Украины гарантировано право граждан участвовать в управлении государственными делами..., свободно избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления..., а конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены», – подчеркнул Любченко.

В связи с этим Центризбирком принял решение об уточнении у компетентных органов информации о ситуации безопасности на отдельных территориях Донбасса, расположенных вблизи линии разграничения. Соответствующее постановление ЦИК направлено в Совет национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Нацполиции, командующему Объединенных сил. Комиссия просит эти ведомства не позднее 28 августа предоставить информацию о возможных угрозах во время выборов.

Донецкая и Луганская ОГА также должны до 28 августа уточнить свои выводы о возможности проведения местных выборов.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, после получения ответов компетентных органов комиссия может изменить свое решение о невозможности проведения местных выборов в ряде громад Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации предоставили Центризбиркому свои заключения – где невозможно провести местные выборы 25 октября. И 8 августа ЦИК на основе этих выводов приняла решение, что местные выборы не будут проводиться в 18 громадах Донбасса.

Свое несогласие с этим высказали жители Луганщины (в частности, Северодонецка и Лисичанска), а также Донетчины (Сартана, Дружковка). Громады акцентируют, что до этого в их населенных пунктах выборы проводились, в том числе президентские и парламентские в 2019 году. А Северодонецк и Лисичанск вообще находятся в глубоком тылу. Представители Сартаны подали иск в суд на решение ЦИК. А народные депутаты подали в Раду соответствующий законопроект.

Пересмотра решения ЦИК потребовали гражданская сеть «ОПОРА» и Комитет избирателей Украины, которые мониторят избирательный процесс в Украине.