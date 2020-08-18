В Мариуполе разыскивают «Деда Мороза», который стрелял в охранника (Фото)

Полиция Мариуполя разыскивает мужчину, который совершил несколько выстрелов в 58-летнего охранника, дежурившего на территории одного из комбинатов города. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что ЧП произошло 17 августа в 11:30 в Кальмиусском районе Мариуполя.

Судя по записям камер видеонаблюдения, охранник находился на посту. Неизвестный совершил в его сторону 5 выстрелов, после чего скрылся с места преступления.

«В пострадавшего попало несколько пуль, с травмами он был госпитализирован в больницу», – отметили в полиции.

При этом стрелявший был в шапке и искусственной бороде «Деда Мороза». Шапку обнаружили неподалеку от места преступления. Также он был одет в брюки серого цвета, спортивную кофту синего цвета и имел при себе пакет темных цветов с рисунком желтых цветов в вазе. Полиция подробно описала злоумышленника, т.к. просит откликнутся свидетелей преступления и опознать нападавшего.

«Если в это время вы находились неподалеку от места преступления или имеете информацию, которая поможет в его раскрытии, сообщите об этом в полицию по номеру 102», – обратились правоохранители.

Предварительная квалификация события – ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).