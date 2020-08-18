Большая стройка: На Донетчине к 15 октября реконструируют большинство приемных отделений опорных больниц

В Донецкой области большинство приемных отделений 11 опорных больниц будет реконструировано до 15 октября. Об этом сказал заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Денис Клюшников во время мониторинга ремонтных работ в приемном отделении Славянской ЦРБ, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Замглавы ОГА напомнил, реконструкция приемных отделений опорных больниц проводится в рамках программы «Большая стройка».

«В рамках этой программы из государственного бюджета на их реконструкцию выделено 88 млн грн. Примерно столько же выделено из областного и местного бюджетов... До 15 октября мы взяли на себя обязательства реконструировать большинство этих приемных отделений. Те, которые не успеем, по нашим прогнозам – 3-4 отделения – будут реконструированы до конца года», – сообщил Денис Клюшников.

Он добавил, что будет проведено и оснащение этих приемных отделений.

По информации Донецкой ОГА, опорными больницами определены: «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета», «Многопрофильная больница интенсивного лечения г. Бахмут», «Волновахская центральная районная больница», «Добропольская больница интенсивного лечения», «Мариупольская городская больница № 1», «Мариупольская городская больница № 4 им. И.К. Мацука»,«Городская больница № 3» Краматорского городского совета, «Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполь», «Покровская клиническая больница интенсивного лечения», «Селидовская центральная городская больница» и «Городская клиническая больница г. Славянска».