В Минсоцполитике рассказали, нужно ли повышать пенсионный возраст в Украине

В Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет. Об этом заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Так, с 1 апреля украинки выходят на пенсию в 59,5 лет, а с апреля 2021 года пенсионный возраст мужчин и женщин сравняется – 60 лет.

«После того, как сравняется пенсионный возраст, будем наблюдать. О дальнейшем увеличении пенсионного возраста можно будет говорить, только если у нас будет увеличиваться продолжительность жизни. Пенсионный возраст – это не просто величина, которую кто-то придумал. Она зависит от продолжительности жизни, и чем она выше – тем выше должен быть пенсионный возраст. В Украине продолжительность жизни выросла, но не настолько, чтобы можно было пересматривать возраст выхода на пенсию», – отметил Шамбир.

Примечательно, что пенсионный возраст мужчин не пересматривался в Украине с советских времен. Рост касался только выхода на пенсию женщин.

«Во многих странах, например, в 65 лет выходят на пенсию. Но если сравнивать продолжительность жизни тех же мужчин на пенсии – у нас это примерно 15 лет. И этот показатель соответствует среднеевропейскому. И при высшем пенсионном возрасте там, продолжительность жизни на пенсии мужчин у нас такая же, как и в Европе. Поэтому у нас нет смысла утверждать, что нужно сейчас повышать пенсионный возраст», – пояснил советник министра.

Шамбир напомнил, что минимальный стаж, который необходим для права на получение пенсии, – 15 лет. И эта норма остается неизменной уже долгие годы. «Это для получения минимальной пенсии. Но, например, за 15 лет имея большую зарплату и делая большие отчисления в Пенсионный фонд, пенсия в итоге может быть и выше минимальной. Например, сегодня те же айтишники, которые получают нормальную зарплату, могут заработать хорошую пенсию за эти же 15 лет. Но это если работать открыто, официально», – пояснил он.

Напомним, что глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявляла, что дополнительное повышение пенсионного возраста в Украине – неизбежно, т.к. через 10 лет просто не будет средств для наполнения Пенсионного фонда.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Перший»