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«Атлантида»: Фильм о Донбассе претендует на «Европейский Оскар» (Видео)

18.08.20 20:09
Кадр из фильма
Кадр из фильма / Фото: youtube.com

Фильм о Донбассе «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича попал в лонг-лист премии Европейской киноакадемии, передает «MRPL.city».

Кинолента рассказывает о будущем Донбасса, показывая регион в 2025 году: уже год как завершилась война, территория признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры: бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве.

Финальный список номинантов на премию объявят 7 ноября, через два дня после украинской премьеры «Атлантиды», которая состоится 5 ноября. Сейчас в лонг-листе 32 претендента.

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