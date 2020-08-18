С ней не все так просто: Почему в Украине не запускают накопительную пенсионную систему

Планируемый запуск с начала 2021 года накопительной пенсионной системы в Украине, скорее всего, не состоится. Об этом заявил советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Если не реформировать пенсионную систему, то она изживет сама себя... Мы должны создать полноценную трехуровневую пенсионную систему – солидарная часть (которая сегодня является основной, – ред.), накопительная и добровольно накопительная. Эти три уровня будут дополнять друг друга. К сожалению, второй уровень – накопительный – мы еще не запустили. Планировали запустить со следующего года. Но я не думаю, что будут внесены изменения в законодательство, чтобы успеть стартовать с начала года. То есть эти вопросы зависят от принятия соответствующего законодательства», – сказал Шамбир.

Он напомнил, что накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования – это когда часть взносов из зарплаты перечисляются в накопительные фонды, эти фонды инвестируют деньги в экономику и таким образом наращивают денежную массу. Впоследствии пенсионер получает доплату к основной своей пенсии.

Советник министра также отметил, что накопительная система популярна за рубежом. «Но я не скажу, что все с ней однозначно – есть как провалы, так и успехи ее реализации. Например, в Чили эта система была очень популярна, но потом она там провалилась. Накопительная система не такая простая, потому что она очень связана со скачками экономики, она очень чувствительна к экономическим кризисам. Но она чувствительна "сегодня" и "завтра", однако в долгосрочном периоде (10-15 лет) она показывает свою эффективность. Ну, а в целом, эти пенсионные накопления эффективны, когда они идут на протяжении 20-25 лет», – пояснил он.

Также эта система чувствительна и к инфляции. «При инфляции в 9-10% она будет неэффективной. Эффект будет, если инфляция будет на европейском уровне – от 1% до 3%. Когда в Европе инфляция 3%, то это уже очень высокий показатель для них», – добавил советник.

Для запуска накопительной системы в Украине, помимо принятия законодательства нужно решить еще ряд важных вопросов. «Там много еще вопросов и кроме законодательства – как будет работать эта система, как будет работать фондовый рынок. Они взаимосвязаны. Поэтому нужно еще отработать эти вопросы», – отметил Шамбир.

«Но если мы внедрим полноценную трехуровневую систему (кстати, законодательно это было разработано еще в 2003 году), тогда можно говорить о стабильности и накопительной системы. И именно дополнение одной системы другую и есть основа крепкого фундамента пенсионной системы», – заключил советник министра.

Как сообщалось ранее, законодательство Украины определяет три уровня пенсионного обеспечения. Но сейчас в стране реализованы только два из них – солидарный уровень (когда государство гарантирует пенсии и социальные выплаты за счет средств Пенсионного фонда, который наполняется взносами работающих граждан) и система негосударственного пенсионного обеспечения (добровольное накопление в негосударственных пенсионных фондах).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Перший»