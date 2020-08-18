Белорусская армия на западных границах приведена в полную боевую готовность, – Лукашенко

Боевые подразделения белорусской армии на западной границе приведены в полную боевую готовность из-за внешней угрозы. Об этом сегодня, 18 августа, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает белорусское издание «Белта».

Он высказал озабоченность ситуацией, которая складывается вдоль границ страны, и заявлениями представителей западных государств.

«Притом эти заявления свидетельствуют о том, что, когда мы в Минобороны обсуждали этот вопрос, президент был прав. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств», – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что сожалеет о вынужденном задействовании отдельных подразделений сил специальных операций для наведения порядка внутри страны.

Александр Лукашенко отметил, что «внешняя компонента вынуждает учитывать обстановку и действовать соответствующим образом».

«То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении», – добавил президент Беларуси.

Кроме того, руководство Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси провело ряд встреч с представителями военно-дипломатического корпуса Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины, аккредитованными при военном ведомстве.

«Зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешней политической обстановке. Представлен анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств. Разъяснены меры Вооруженных Сил Беларуси по реагированию на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке Вооруженных Сил по предназначению», – говорится в сообщении Минобороны Беларуси.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска, а затем и по всей стране. В первые дни за участие в массовых мероприятиях МВД задержало около 3 тыс. человек, за медицинской помощью обратились более 200 человек, двое человек погибли. С начала акций протеста без вести пропали 76 человек.

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов: победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.).