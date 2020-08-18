В Минсоцполитики пояснили, почему не могут вдвое увеличить пенсии

В ходе перерасчетов в этом году средняя пенсия в Украине увеличилась примерно на 400 грн, на 15-20%. При этом в стране пока нет экономических условий для повышения пенсии, скажем, в 2 раза. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Он напомнил, что пенсия повышалась в этом году несколько раз – сначала в мае была индексация, с июля был рост пенсий в связи с повышением прожиточного минимума. Очередной перерасчет украинцев ожидает после 1 декабря, когда опять повысится прожиточный минимум.

«В течении года происходит несколько перерасчетов, которые затрагивают разные категории пенсионеров. Сейчас средняя пенсия выросла на 400 грн, это примерно на 15-20%», – сказал Шамбир.

Он также прокомментировал предложение отдельных народных депутатов о повышении пенсии в 2 раза с 2020 года (в Верховную Раду подали соответствующий законопроект): «Пенсию можно повысить и в 10 раз, но за счет чего ее повышать?».

«Когда мы оцениваем уровень повышения, то оценку ведем по двум показателям. Первый – уровень инфляции, второй – размер средней заработной платы. И если прямо завтра вдвое поднять пенсии, то вы выйдете на рынок, и цены там сразу будут выше. Чтобы цены не взрывались, повышение должно быть постепенным», – пояснил советник министра.

Шамбир отметил, что в Украине самый низкий в Европе уровень средней заработной платы. Это также не дает возможности повысить пенсии. «Понятно, что отчисления в Пенсионный фонд идут с заработной платы. Поэтому, если говорить о повышении пенсии, то нужно исходить, прежде всего, из повышения уровня средней заработной платы, наполнения Пенсионного фонда», – сказал он.

«Но в целом не стоит вопрос – нужно или нет повышать пенсии. Нужно обязательно», – заключил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Перший»