Мобильный Центр предоставления админуслуг от ПРООН прибудет в Попасную (Фото)

В Луганской области презентовали мобильный Центр предоставления административных услуг, который в ближайшее время будет доставлен в Попасную. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминстрации.

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай отметил, что ЦПАУ будет служить не только городу, но и другим удаленным населенным пунктам Попаснянского района.

По его словам, такими мобильными комплексами будут обеспечены и новые пункты пересечения линии разграничения в Золотом и Счастье.

Мобильный ЦПАУ предоставлен в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Правительства Канады и является первым из 5-ти, запланированных для работы в Луганской области.

В мобильном ЦПАУ есть в наличии интернет, 4 рабочих места, современное оборудование, в том числе, для оформления паспортов.

«Сейчас осуществляется разработка новой геолокализованной информационной платформы и мобильного приложения (в состав которого будет входить система SMS-оповещения), что позволит пользователям легко найти информацию о соответствующих административных и регуляторных процедурах, отследить местонахождение мобильных ЦПАУ, а также предоставить обратную связь о полученных услугах», – добавили в Луганской ОГА.