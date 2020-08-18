Треть едет в Украину через РФ: В «ДНР» показали колоссальные очереди в Россию (Видео)

В «ДНР» увеличиваются очереди на «границе» с Россией, поток автомобилей вырос вдвое. В соцсети показали ситуацию, которая сложилась сегодня вечером, 18 августа, на «республиканском» контрольно-пропускном пункте «Новоазовск».

«Очереди на границе ДНР с Россией увеличиваются и становятся серьезной проблемой… Очереди из легковых автомобилей и грузовиков… По нашей информации, пропускает медленно таможня ДНР, но иногда бывают задержки и на российской стороне», – пишут в телеграм-канале «Донецкий телеграм».

Очевидцы отмечают, что в последнее время возросло количество перевозчиков и граждан РФ, «которые тычут IMEI, рисуют декларации, пытаются проехать вне общей очереди, тем самым задерживая остальных людей».

«Причиной такого коллапса пограничники, не скрывая, называют увеличение потока через пункты пропуска в 2 раза. При этом, по их словам, около 1/3 едут в Белгород, который находится на границе с Украиной. Кроме того, также активно ездят через РФ в Украину и полноценные перевозчики на бусах. Распределить поток по всеми КПП республики на сегодня трудно, но и это не изменило бы ситуацию», – констатируют в «Донецком телеграме».

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Как сообщалось ранее, «ДНР» не намерена полноценно открывать линию разграничения. Поэтому люди пытаются выехать из «республики» на подконтрольную Украине территории через Россию (или таким же образом въехать в «ДНР»). Но в таком случае гражданам приходится пересекать неконтролируемый участок украинско-российской границы, а это является нарушением законодательства Украины. И влечет за собой административную ответственность. Штрафы составляют 1700 – 5400 грн, но могут быть и увеличены.

При этом протокол о штрафах можно оспорить.

Из-за сложившейся ситуации вырос спрос на услуги перевозчиков, которые доставляют пассажиров с подконтрольной территории в «Л-ДНР» через Россию и обратно. В стоимость проезда включают даже штрафы. Так, проезд «Харьков – Донецк» в конце июня стоил 400 долларов, а вот в обратном направлении – всего 3500 грн. Сейчас цены снизились.