Они так дольше живут: В Минсоцполитики не намерены лишать работающих пенсионеров пенсии

Сейчас в Украине 22% пенсионеров продолжают работать. И они получают, как пенсию, так и зарплату. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«Сейчас в Украине 11,3 миллиона пенсионеров. Из них 2,5 миллиона продолжают работать. И это абсолютно правильно. Потому что, когда человек вышел на пенсию, у него еще есть возможность работать определенное время», – сказал Шамбир.

В стране продолжается дискуссия: нужно ли заставить пенсионерам выбирать – получать только зарплату или только пенсию. «Это давно обсуждается. Но европейская практика остановилась на том, что пенсионер должен получать и пенсию, и возможно даже полную заработную плату. То есть он должен дольше оставаться на рынке труда. Это, с одной стороны, взносы, а с другой – залог его долголетия. Пенсионер дольше живет, когда он более активный и находится в обществе», – пояснил советник министра.

Напомним, что Николай Шамбир также рассказал, почему в Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет и увеличивать размер пенсии вдвое. Также описал плюсы и минусы накопительной пенсионной системы для нашей страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Перший»