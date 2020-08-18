Отказался подписать протокол за Лукашенко: В Беларуси найден мертвым член избиркома

В Беларуси найден мертвым 29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музей имени Багратиона. Его тело спасатели нашли в реке, передает белорусская «Наша нива».

Шишмаков был одним из двух членов комиссии на участке в Волковыске, который отказался подписать протокол избирательной комиссии по результатам голосования на выборах президента.

После выборов, которые состоялись 9 августа, следующую неделю он был в отпуске, а 15 августа вышел на работу. В конце того же дня он позвонил жене, чтобы сказать: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». И пропал.

«Все началось именно 9-го числа. Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал… Всю неделю Константин был в отпуске, он кончился в пятницу. В субботу в музее рабочий день, и сын вышел на работу. В конце дня он позвонил жене, чтобы сказать: работать здесь он больше не хочет и не может… Он у меня принципиальный человек, это мой сын», – рассказал изданию tut.by Андрей Шишмаков, отец погибшего.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, после которых вспыхнули массовые протесты на улицах Минска, а затем и по всей стране. В первые дни за участие в массовых мероприятиях МВД задержало около 3 тыс. человек, за медицинской помощью обратились более 200 человек, двое человек погибли. С начала акций протеста без вести пропали 76 человек.

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов: победителем стал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов (4 661 075 чел.).