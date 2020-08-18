Из-за коронавируса: Женщины Славянска вынуждены рожать в Краматорске (Видео)

В роддоме Славянска (Донецкая обл.) не принимают рожениц из-за карантина, который длится уже 5-й день. Два отделения (патологии беременных и акушерское) закрыли, так как у сотрудника учреждения был диагностирован коронавирус. Беременных направляют в Областной перинатальный центр в Краматорск.

«Сотрудник, у которого обнаружили COVID-19, был отправлен на самоизоляцию. В настоящее время его состояние стабильное. Был очерчен круг его контактных лиц, непосредственно на работе – как среди коллег, так и по пациентам», – рассказала Марина Порохняк, заместитель начальника городского отдела здравоохранения.

Женщин, которые находились в родильном отделении на стационарном лечении, направили в Краматорск или по домам. «Тот, кто может быть выписан по состоянию здоровья – выписывается под наблюдение семейного врача. В акушерском отделении на утро оставалось 2 пациента, и по ним уже вопрос тоже решен – один ребеночек с мамочкой переводятся в Краматорск, вторая женщина с ребеночком выписывается на амбулаторное наблюдение», – добавила Порохняк.

С прошлой недели в Областном перинатальном центре на стационар приняли 8 женщин из Славянска. Их привозят на «скорой» или пациенты приезжают самостоятельно.

«При плановой госпитализации женщины обследуются на коронавирус – либо ИФА-методом, либо ПЦР. И приезжают к нам уже с результатами. Если это ургентная ситуация, мы их принимаем без обследования, обследуем на коронавирус уже здесь на месте», – рассказала Светлана Хомченко, медицинский директор Областного перинатального центра.

В целом в Центре принимают женщин со всей области, для рожениц здесь предусмотрены 70 мест. Сейчас в отделении патологии беременных находятся 24 женщины, из них 14 – из иных городов Донетчины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»