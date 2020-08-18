Босиком и в шортах: Украинские бойцы рассказали, как им сдался снайпер «ЛНР» (Видео)

Украинские военных, которым 16 августа в районе населенного пункта Золотое сдался 27-летний снайпер «ЛНР», рассказали подробности произошедшего.

Сергей ночью был на наблюдательном посту и через тепловизор в темноте увидел мужскую фигуру. «Он шел, немного спотыкаясь», – говорит боец.

Сергей подпустил мужчину ближе и приказал поднять руки. Тот был без оружия. «В футболке и шортах. А тапочки где-то потерял. Был без обуви. Сказал ему стоять, предупредил, что если будут с его стороны провокационные действия, то открою огонь на поражение. Сначала он мне сказал, что заблудился», – рассказывает Сергей.

Перебежчик говорил на русском языке, иногда пытаясь перейти на украинский.

У мужчины при себе был «военный билет ЛНР». В нем указано, что он – Игорь Катренко, родился в Луганске в 1993 году, служил в войсках «ЛНР» в должности снайпера.

«Он говорил, что у него руки "чистые", что он не воевал, что только окопы рыл. Но он имел награду "За защиту Луганска", ["глава ЛНР" Игорь] Плотницкий ему сам вручал в 2015 году. Хотя он говорит, что служил только с 2017 по 2018 год. Когда изучали его телефон, там фотография их окопа и пара его военных фото», – дополняет другой украинский военнослужащий.

Уже на допросе Катренко признался, что не выдержал издевательств своих полевых командиров и решил сдаться военным ВСУ. «Он рассказал, что просто уже не знал, что ему делать. Что самоуправство командиров его уже достало, занимаются рукоприкладством – показывал синяк на спине. Синяк большого размера, как будто его какой-то лопатой ударили», – продолжает украинский боец.

Укрепрайон «ЛНР», с которого пришел Катренко, находится прямо напротив наблюдательного пункта ВСУ, на расстоянии примерно километра. Это брошенная железнодорожная станция, на которой противник организовал огневые точки.

С начала войны на Донбассе добровольно сдались украинской стороне 390 членов незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР». Они воспользовались программой СБУ «Тебя ждут дома». Но случай с Катренко иной. Поэтому задержанного передали силовикам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»