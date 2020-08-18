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В буферной зоне: В районе КПВВ «Станица Луганская» орудуют мошенники

18.08.20 23:21
На пункте пропуска в Станице Луганской
На пункте пропуска в Станице Луганской / Фото: facebook.com

В нейтральной зоне на КПВВ «Станица Луганская» работают мошенники. Об этом сообщают в соцсетях.

Люди пишут, что злоумышленники работают в буферной зоне между украинским КПВВ и контрольно-пропускным пунктом «ЛНР». Представляются волонтерами и используют несколько схем обмана преимущественно пожилых людей.

Например, сначала предлагают помочь установить на смартфон приложение «Дій вдома», специально вводят неверную информацию, из-за чего блокируется sim-карта. Новую «симку» предлагают купить тут же за большую сумму.

Еще схема – говорят, что телефон у пенсионера старый, на него не установить приложение «Дій вдома». И предлагают купить б/у телефон за 1000 грн.

В некоторых сообщениях говорится, что такие «волонтеры» также продают места в очереди на КПВВ.

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