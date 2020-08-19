Социальной пенсии уже нет: В Минсоцполитике рассказали, что влияет на размер пенсии

Размер пенсии в Украине зависит от двух элементов – страхового стажа (отчисления взносов в Пенсионный фонд) и уровня заработной платы. Об этом рассказал советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Гражданин получает право на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. «Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию – 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия», – сказал Шамбир.

Сейчас в электронном виде Пенсионный фонд имеет данные о стаже и заработной плате человека, начиная с 2000 года. «При расчете пенсии берется зарплата человека за весь период с 2000 года. К ней можно приложить отдельные 5 лет до 2000 года, если в этот период была высокая зарплата. Она может повлиять на итоговую сумму. Для этого в Пенсионный фонд нужно подать документы об уровне зарплаты за эти 5 лет. То есть таким образом мы учитываем весь период трудовой деятельности», – пояснил советник министра.

«Пенсия рассчитывается именно по документам, которые есть в пенсионном деле. По тем же 5 годам до 2000 года человек может предоставить документы, а может и нет», – добавил он.

При этом могут быть такие ситуации, что у людей и при 35 годах страхового стажа, и при 15-ти могут быть идентичные пенсии. Например, когда зарплата человека с 15-тью годами была существенно выше, чем у человека с 35-тью годами стажа. «Все зависит от совокупности стажа и уровня заработной платы, которая была. И одно, и второе непосредственно влияет на размер пенсии», – констатировал Шамбир.

Если же человек официально нигде не работал или у него менее 15 лет страхового стажа, то он при достижении 65 лет имеет право на пособие. «На сегодняшний день у нас нет понятия "социальная пенсия". И люди, которые не имеют необходимого страхового стажа, то они обеспечиваются не пенсией, а государственной помощью. Ее выплачивает уже не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. И такая помощь предоставляется при достижении 65 лет – и для мужчин, и для женщин. Сумма этого пособия – не менее прожиточного минимума. С 1 июля – это 1 712 грн», – рассказал представитель Минсоцполитики.

«Потому что пенсия, грубо говоря, – это отложенная часть заработной платы. И если человек официально не работал, не делал отчисления в Пенсионный фонд, естественно, это время не учитывается в страховой стаж. Например, в 90- годы многие официально не работали. Но мы учитываем всю трудовую деятельность, и те годы могут и не повлиять в итоге на размер пенсии. 15 лет страхового стажа как раз и были установлены для того, чтобы определить право на пенсию при этом факторе», – заключил он.

Как сообщалось ранее, если человеку не хватает страхового стажа, его можно докупить – либо единоразово, либо делая ежемесячные отчисления. Делается это за счет оплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за недостающие месяцы. На сегодняшний день можно оплатить от 1 039,06 грн до 15 585,90 грн за недостающий месяц.

Напомним, что Николай Шамбир также рассказал, почему в Украине нет оснований повышать пенсионный возраст выше 60 лет и увеличивать размер пенсии вдвое. Также описал плюсы и минусы накопительной пенсионной системы для нашей страны. И ответил – намерены ли лишать пенсий работающих пенсионеров, почему в июле не всем повысили пенсии, каков разрыв между минимальной и максимальной выплатой.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24» и ТК «Дом»