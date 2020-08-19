Иппотерапия: На Донетчине переселенка будет бесплатно катать на лошадях детей с ДЦП (Фото)

Недавно в селе под Константиновкой (Донецкая обл.) открылся конный двор. Его организовали переселенка из Донецка и местная жительница. Уже осенью здесь можно будет не только поучиться верховой езде, но и записаться на сеанс лечебного общения с лошадью. Об этом сообщает «Вільне радіо».

Автором инициативы является Любовь Лысакова. Женщина рассказывает: до войны она 20 лет занималась верховой ездой. В областном центре реабилитации детей с церебральным параличом регулярно устраивали сеансы иппотерапии, и Любовь приводила туда своих подопечных.

В Константиновку женщина переехала, когда на востоке начались боевые действия. Любимое дело пришлось оставить. Но однажды в парке она увидела, как парень катает людей на лошади. У него Любовь узнала, что в Предтечино есть небольшая конюшня на двух лошадей. Когда она приехала в село, фермеры рассказали, что завели скакунов для себя. Однако на их содержание уходит много денег, поэтому животных придется кому-то отдать. Любовь решила взять инициативу на себя и превратить увлечение в бизнес. С обустройством конного клуба и закупкой необходимых вещей помогли местные меценаты. Сейчас в село приезжают желающие попробовать себя в качестве наездника.

С середины сентября в конном клубе начнут заниматься с детьми с проблемами опорно-двигательного аппарата.

«Мы хотим устраивать благотворительные дни, чтобы привозили больных детей. Будем выделять хотя бы час-два в день два раза в неделю. Детям с ДЦП трудно ходить, а когда они садятся на лошадь, движение бедер повторяет ход коня, и таким образом развивается двигательная система. Вдобавок, само общение с лошадьми для детей полезно», – рассказывает Любовь.

В ее практике уже было много примеров, когда иппотерапия приносила ощутимый эффект.

«В Донецке девочка с ДЦП ходила на сеансы. Сначала у нее были слабые согнутые руки, ей было трудно сидеть на коне. Со временем она понемногу училась управлять лошадью, начали крепнуть руки. А потом она уже даже ездила галопом», – говорит женщина.

Сейчас в клубе трое воспитанников: жеребец Резвый, кобыла Аза и жеребенок Малыш. Но для работы с маленькими пациентами подойдет только Резвый – кобыла вот-вот родит, а жеребенку всего год.

Пока что поток клиентов не такой большой, как хотелось бы, признается Любовь.

«Сейчас людей совсем мало, денег хватает только чтобы запастись кормами на зиму. На одну лошадь в день уходит примерно 5 кг овса. Один килограмм стоит 8 грн. Также лошадь ежедневно съедает тюк сена, это еще 35-40 грн по прошлогодним ценам. Все свои деньги мы вкладываем в содержание лошадей. В плюс ничего не идет, пока работаем только в минус», – говорит женщина.

Любовь добавляет: летом с кормлением проще. Лошадям дают яблоки, выводят на пастбище, где они едят траву. Зимой же без клиентов будет труднее, но на конном дворе уже начали заготавливать запасы.

Записаться на конную прогулку или узнать о старте занятий по иппотерапии можно по тел.: 099-080-3310, Любовь.