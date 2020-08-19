Мариуполь, Краматорск, Бахмут...: Сколько больных коронавирусом выявили на Донетчине (Карта)

За вторник, 18 августа, в Донецкой области коронавирус диагностировали еще у 20 жителей. Об этом сегодня, 19 августа, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Среди новых инфицированных:

8 – в Краматорске (мужчины 31, 41, 41, 42 и 84 лет, женщины 39, 49 и 59 лет);

6 – в Мариуполе (7-летний мальчик, мужчины 28, 39, 60 и 65 лет, женщина 59 лет);

по 1 – в Бахмуте (женщина 28 лет), Славянске (мужчина 52 лет), Мирнограде (женщина 60 лет), а также в Мангушском (женщина 62 лет), Волновахском (женщина 78 лет) и Марьинском (мужчина 65 лет) районах.

Кириленко уточнил, что 17 августа положительный диагноз был неправильно определен у 48-летней жительницы Дружковки, поэтому на самом деле общее количество больных в этом городе составляет 21 человек, а не 22.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 1 125 случаев COVID-19, из них:

выздоровел – 891 человек;

на лечении – 220 пациентов;

летальных случаев – 14.

Также губернатор опубликовал инфографику, на которой количество больных в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Бахмутском районе указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.