Вскрыли позже из-за коронавируса: В Донецке показали 50-летнюю «капсулу времени» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке 18 августа вскрыли «капсулу времени», заложенную в 1970 году.

Как сообщается на одном из местных телеканалов, в центре Донецка состоялся торжественный митинг, на котором извлекли и вскрыли «капсулу времени», заложенную в советское время.

Капсула находилась под плитой у основания памятника Ленину на центральной площади. Вскрыть ее должны были 22 апреля в этом году, когда исполнилось 150 лет со дня рождения Ленина, но мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса.

В металлической емкости находилось текстовое послание, которое зачитали перед собравшимися на площади. В тексте обращения к потомкам, к «юности 2020 года», оставленного 50 лет назад в капсуле, говорится: «Мы знаем, что Земля, возделанная тобой, будет красивее, песни, звучащие над ней, – радостнее, познания ваши огромны…».

Также отмечается, что «мы завидуем вам, но и вы завидуйте нам, потому что ваша прекрасная жизнь – продолжение нашей любви, нашей веры в будущее, нашей верности великому коммунистическому делу...».

«Мир завоеван для радости и добра», – пишут предки в послании.

Напомним, что на центральной площади Донецка рядом с памятником Ленину в прошлом веке были замурованы две «капсулы времени».

Одну «капсулу» необходимо было открыть в день 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 22 апреля 2020 года. В «администрации» города Донецка заявили, что вскрывать капсулу не стали по причине того, что в «республике» было запрещено проведение всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.

Еще одну «капсулу времени» необходимо было вскрыть в 100-летие Ленинского комсомола 29 октября 2018 года. «Здесь 29 октября 1971 года заложено письмо участников всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Вскрыть 29 октября 2018 года», – гласила надпись на ее гранитной плите.

29 октября 2018 года местные коммунисты собрались на торжественное мероприятие по изъятию капсулы. Но им сообщили, что она пропала.

Как выяснилось позже, отсутствие капсулы специальная комиссия обнаружила еще 11 октября. Об этом свидетельствует акт вскрытия. Однако эта информация до 29 октября не разглашалась.

В отличие от «ДНР», 29 октября 2018 года в Луганске удалось обнаружить «капсулу времени», заложенную 100 лет назад с посланием комсомольцев. Но как оказалось, в капсуле находилось послание, датированное 1967 годом. Соответственно, ее нужно было вскрыть на год раньше, в 2017 году.