Линейки 1 сентября: В Миноборазования рассказали, к чему готовиться родителям и школьникам

Министерство образования Украины рекомендует отказаться школам от традиционной линейки на 1 сентября. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос «Сегодня».

«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины проводить массовые мероприятия в учебных заведениях запрещено», – прокомментировали в Министерстве образования.

Учебный год в школах начнется в зависимости от эпидемиологической ситуации, добавили в ведомстве. В регионах, где будут «зеленый», «желтый», «оранжевый» уровни эпидемической опасности, посещение учебных заведений оставят в обычном режиме. В этих зонах школы должны следить за соблюдением принципов социального дистанцирования, правил гигиены, использованием масок и предотвращением массовых скоплений людей.

«За организацию образовательного процесса в учреждениях образования в условиях "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности отвечает директор школы. А педагогический совет принимает решение о его особенностях с учетом Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 30.07.2020 № 42», – прокомментировали в Министерстве.

В случае «красного» уровня – посещение учебных заведений временно запрещается, а обучение обеспечивается с использованием технологий дистанционного обучения.

Каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.