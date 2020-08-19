«Полиция» проводила «беседы»: В соцсетях рассказали, почему в «ДНР» прекратилась шахтерская забастовка

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) завершилась забастовка шахтеров. Об этом сообщают сотрудники шахты и их родные в соцсетях.

Как рассказывают местные жители, 2 и 3 смена не спустились в забой, при этом 4-я и 1-я – вышли работать, но не в полном составе. В 4-ю смену вышел работать 3-й участок, 2-й – не вышел.

На некоторых участках 18 августа работали несколько человек. Отмечается, что 4 бригады теперь «находятся в немилости».

Люди считают, что нельзя было расходиться еще в первый день, 17 августа – но начался комендантский час, и горняки поспешили по домам.

Вечером по домашним адресам работников шахты приходили «правоохранители», проводили «беседы». Утром 18 августа на шахте было много мужчин в костюмах, но шахтеры считают, что это была «полиция».

Среди причин провала протеста жители Снежного также называют небольшую поддержку: были готовы протестовать далеко не все. Как объясняют люди, среди работников шахты – в основном пенсионеры или те, кому до пенсии недалеко, «молодых очень мало, вот оно никому и не надо».

Также люди снова напоминают о безуспешной забастовке в «ЛНР»: «Толку не будет. В ЛНР на ш. Комсомольская тоже бастовали, и все впустую. ГП расформировали, зарплата упала в два раза, многие рассчитались, а за задолженность тишина полная».

Как сообщалось ранее, перед этой войной на Донбассе работало около 250 шахт, к 2014 году осталось 150. После 2014 года в «Л-ДНР» числилось 96 шахт, из них работало от 28 до 32.

В «ДНР» по состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие были переданы 18 шахт, часть из них ликвидировали.

В «ЛНР» в 2020 году также разработали очередной план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Речь идет о 5-ти предприятиях, из них 2 уже закрыли.