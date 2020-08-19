Официально: Вступительную кампанию в учреждения профобразования продлили до 1 ноября

Вступительную кампанию в учреждения профобразования продлили до 1 ноября. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что учреждения профессионального образования смогут принимать документы и зачислять абитуриентов до 1 ноября. Письмо с рекомендацией продлить сроки вступления министерство разослало областным управлениям образования и науки во вторник, 18 августа.

«Общими правилами приема в Профтех определено, что зачисление поступающих продолжается до начала занятий, то есть до 1 сентября. Традиционно вступительная кампания продолжалась еще на месяц и учреждения делали дополнительный набор в пределах лицензированного объема. Поскольку в этом году из-за карантина нам пришлось менять сроки поступления в вузы, мы решили продлить их для учреждений профобразования», – пояснил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Также сообщается, что одним из новшеств нынешней кампании является то, что поступающие могут подавать копии документов в несколько учреждений одновременно. А дальше, определившись с учреждением и профессией, подавать оригиналы.

«Учиться в профтехе могут не только выпускники школ, но и взрослые. Они могут пройти повышение квалификации для уже имеющейся рабочей профессии, освоить новые навыки или полностью сменить профессию», – отметили в пресс-службе министерства.

В нынешнем году для бесплатного обучения в учреждениях профобразования по региональному или государственному заказу имеется 119 674 места.