Новый антирекорд: За сутки COVID-19 в Украине заболели 1967 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 1 967 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 19 августа, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«У нас за минувшие сутки заболели 1 967 человек. Из них 121 ребенок, а также 105 медработников. Это у нас абсолютный антирекорд, который установлен в стране. Также мы получили своеобразный антирекорд по количеству госпитализированных людей. Это 463 человека, которые были госпитализированы за минувшие сутки. За последние сутки было зафиксировано 28 летальных случаев. При этом выздоровели 812 пациентов. В целом за все время пандемии в Украине заболели 96 403 человека. Из них 6 602 ребенка и 9 923 медработника. В целом выздоровели 49 737 пациентов. Летальных случаев – 2 144», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (247), Львовской (188), Ивано-Франковской (163), Черновицкой (154), Ровенской (125), Одесской (123) и Закарпатской (117) областях, а также г. Киеве (215).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 1 122 (по данным Донецкой ОГА – 1 125) случая COVID-19, в Луганской – 194 случая.