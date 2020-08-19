В «ДНР» во время «таможенного контроля» девочку покусала собака

В «ДНР» на «границе» с РФ при прохождении «таможенного контроля» понадобилась помощь ребенку – девочку покусала собака. После инцидента ребенок проходит лечение в больнице. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«В 07.22 18.08.2020 Амвросиевский р-н, МПП "Успенка" – оказание медицинской помощи. Фельдшер оказал медицинскую помощь ребенку 2018 года рождения, которую покусала собака при прохождении таможенного контроля. Девочке проведена первичная хирургическая обработка раны, наложена антисептическая повязка. Пострадавшая проходит лечение в лечебном учреждении г. Амвросиевка», – говорится в сообщении.