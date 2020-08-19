Сводка из зоны ООС за 18 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил обстрелы не зафиксированы. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 2 раза обстреляли территорию ДНР. Обстрелы велись на горловском и мариупольском направлениях, применялся гранатомет (АГС) и стрелковое оружие. Также за минувшие сутки украинские силовики в нарушении дополнительных мер контроля и усиления перемирия два раза применили беспилотные летательные аппараты в районе сел Гнутово и Водяное на мариупольском направлении. Кроме того, произошли взрывы на позициях ВСУ в районе поселка Новгородское на горловском направлении и поселка Талаковка на мариупольском направлении».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.