RU
Все новости

В «ЛНР» подтверждены 634 случая COVID-19

19.08.20 10:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» медики зарегистрировали 634 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 19 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 634», – уверяют в «ЛНР».

«Выписан полностью выздоровевший и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 601 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 16 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк