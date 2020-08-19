В «ЛНР» подтверждены 634 случая COVID-19

В «ЛНР» медики зарегистрировали 634 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Всего по состоянию на 09:00 19 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 634», – уверяют в «ЛНР».

«Выписан полностью выздоровевший и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 601 человек. С начала пандемии медики республики зарегистрировали 16 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – добавляют в «республике».