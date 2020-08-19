«Изгои»: «ЛНР» не пропускает через «Станицу Луганскую» с «пропиской» «ДНР»

Через КПП «ЛНР» «Станица Луганская» на подконтрольную украинским властям часть Луганщины не пропускают людей с «пропиской» в «ДНР». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Люди возмущены, что в «ЛНР» нужно попадать «козьими тропами» («граница» между «республиками» закрыта). При этом теперь и попавшие в «ЛНР» жители неподконтрольной Донетчины не могут проехать на подконтрольную территорию. В своих сообщениях очевидцы рассказывают, что с 18 августа на КПП «ЛНР» разворачивают дончан.

«Тем, кто много разговаривает», угрожают штрафами за «незаконное пересечение» «границы» «ЛНР» и «ДНР».

«Только на Станице уже не пускают донецких… Вчера на Станице не пропускали в Украину с ДНР-пропиской… Для жителей ДНР Станица со вчера закрыта… Мы что теперь, изгои», – пишут люди.

Перевозчики в соцсетях рекламируют свои услуги, предлагая 30-часовой проезд на подконтрольную украинским властям территорию через РФ. Объявления о рейсах для дончан через «ЛНР» – убраны.

При этом отмечается, что запрет на «Станице» – только для тех, кто попал в «ЛНР» «нелегально». А люди, которые приехали в «ЛНР» из «ДНР» через Россию, то есть «официально», могут проехать – доказав «официальность» поездки. Но получается это, судя по отзывам, не у всех.

Напомним, в «Л-ДНР» обсуждают «разный» коронавирус.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» (в отличие от «ДНР») открыла свой участок линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», пропуск здесь осуществляется ежедневно (в «ДНР» – два дня в неделю). И через КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны проходят в 10 раз больше людей, чем через контрольно-пропускной пункт «ДНР» в Еленовке. Непосредственно в «ЛНР» запускают в 12 раз больше граждан, чем в «ДНР».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.