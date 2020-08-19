RU
Все новости

Степанов едет на Донетчину: Подробности

19.08.20 10:33
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня, 19 августа, посетит Донецкую область. В рамках поездки планируется посещение больниц в Краматорске и Славянске. Об этом глава Минздрава сообщил в ходе брифинга.

«Я нахожусь сейчас в городе Мерефа Харьковской области. Направляюсь на восток в командировку – в Славянск и Краматорск. У меня там очень обширная программа. Я хочу посетить Донецкий национальный медицинский университет, больницы в городе Краматорск, городе Славянск. Увидеть те проблемы, с которыми они сталкиваются, найти пути решения этих проблемных вопросов – это все лежит в нашей плоскости по реформированию системы здравоохранения», – сказал Степанов.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк