Степанов едет на Донетчину: Подробности

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сегодня, 19 августа, посетит Донецкую область. В рамках поездки планируется посещение больниц в Краматорске и Славянске. Об этом глава Минздрава сообщил в ходе брифинга.

«Я нахожусь сейчас в городе Мерефа Харьковской области. Направляюсь на восток в командировку – в Славянск и Краматорск. У меня там очень обширная программа. Я хочу посетить Донецкий национальный медицинский университет, больницы в городе Краматорск, городе Славянск. Увидеть те проблемы, с которыми они сталкиваются, найти пути решения этих проблемных вопросов – это все лежит в нашей плоскости по реформированию системы здравоохранения», – сказал Степанов.