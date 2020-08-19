На Луганщине за сутки обнаружили несколько десятков боеприпасов

На Луганщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям за минувшие сутки обнаружили и изъяли десятки боеприпасов. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 18 августа, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области были обследованы 2,97 га территории области в Попаснянском и Новоайдарском районах, где обнаружены и изъяты 10 артиллерийских снарядов, 18 минометных мин и 3 гранаты», – говорится в сообщении.

Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев – Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, обследованы 0,606 га в Попаснянском районе, где выявлены и переданы под охрану Национальной гвардии 6 взрывоопасных предметов.