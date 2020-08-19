В «ДНР» умерли две женщины с COVID-19

В «ДНР» за сутки выявлены 33 новых случая инфицирования COVID-19, также зарегистрирован 1 летальный случай. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 18 августа, выявлены 33 случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у прибывшего из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – женщины в возрасте 66 и 83 лет», – добавляют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 19 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2147:

на лечении – 958 пациентов,

выписаны – 1069 человек,

летальных случаев – 120.

«По состоянию на 19 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 110 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».