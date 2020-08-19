RU
Все новости

В «ДНР» умерли две женщины с COVID-19

19.08.20 11:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявлены 33 новых случая инфицирования COVID-19, также зарегистрирован 1 летальный случай. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 18 августа, выявлены 33 случая заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружен у прибывшего из Украины. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц, контактных с заболевшими ранее, из них 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – женщины в возрасте 66 и 83 лет», – добавляют в «ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 19 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 2147:

  • на лечении – 958 пациентов,
  • выписаны – 1069 человек,
  • летальных случаев – 120.

«По состоянию на 19 августа коронавирусная инфекция была выявлена у 110 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк