В Луганской области количество заболевших превысило две сотни (Карта)

За выходные дни в Луганской области подтверждены 6 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Новые подтвержденные случаи зарегистрированы в:

Северодонецке – 2 человека (1 находился в контакте с ранее заболевшим, 1 больной пневмонией);

Лисичанске – 2 человека (1 больной пневмонией, 1 больной ОРВИ с тяжелым течением);

Станично-Луганском районе – 2 человека (находившиеся в самоизоляции после возвращения с неподконтрольных украинским властям территорий).

Таким образом, по состоянию на 19 августа в Луганской области подтвержден 201 случай коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 139 человек;

продолжают лечение – 66 пациентов (27 – в больницах, 39 – лечатся амбулаторно);

умер – 1 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 19 августа в Украине COVID-19 заболели 96 403 человека (49 737 пациентов – выздоровели, 2 144 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 1 125 случаев (выздоровел – 891 пациент, летальных случаев – 14).

В «ДНР» – 2 147 заразившихся (выздоровели – 1 002 человек, летальных случаев – 117). В «ЛНР» – 634 заразившихся (выздоровел – 601 человек, летальных случаев – 16).