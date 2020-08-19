Оштрафовали на 8,5 тыс. грн: На Донетчине суд вынес наказание водителю-накоману, который пытался дать взятку полицейским

На Донетчине водителя, который пытался дать полицейским за взятку, чтобы избежать наказания за вождение в состоянии наркотического опьянения, оштрафовали на 8,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что водителя осудили по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 14 июня 2020 года в с. Красноярское Добропольского района сотрудниками патрульной полиции был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2109, за нарушение правил дорожного движения. Во время общения полицейские заметили, что у мужчины имеются признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. С целью избежания административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУоАП нарушитель высказал предложение предоставить должностным лицам неправомерную выгоду в виде денежных средств в сумме 4 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Добропольский райсуд оштрафовал водителя на 8,5 тыс. грн.