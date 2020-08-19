На Донетчине возросло количество госпитализированных с COVID-19

В Донецкой области в условиях стационара проходят лечение 52 больных СОVID-19. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на данные коммунального учреждения здравоохранения «Информационно-аналитический центр медицинской статистики».

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации пациентов с COVID-19 в Донецкой области, составляет 6%.

«По состоянию на 19 августа больными СОVID-19 заняты 52 кровати. Всего в медицинских учреждениях первой волны насчитывается 955 коек. Процент свободных коек в медицинских учреждениях первой волны составляет 94%», – говорится в сообщении.

С начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 1125 человек, из них 891 выздоровел, еще 220 – продолжают лечение. 14 случаев болезни завершились летально.

Напомним, по состоянию на 18 августа на Донетчине с COVID-19 был госпитализирован 51 человек.