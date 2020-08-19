В «ДНР» на трассе столкнулись автомобили, есть пострадавшие (Фото)

В «ДНР» на автодороге «Донецк-Новоазовск-Седово» в Новоазовском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

Авария произошла 16 августа. 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» вблизи поворота к селу Розы Люксембург (после переименования – Александровское) не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ZAZ Sens», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ZAZ Sens», а также водитель автомобиля «ВАЗ-21063» получили телесные повреждения.