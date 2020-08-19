Во время перевода денег: У мошенников появилась новая схема (Видео)

У мошенников появилась очередная новая схема. Аферисты создают фейковые сайты, которые якобы предоставляют услуги по переводу денег. На самом деле – просто воруют их.

Так обокрали Михаила из Киева. «Нажимаю – провести операцию зачисления с одной карты на другую. Подождал минут 10, деньги не поступили. Я уже заподозрил что-то неладное. Открываю отзывы об этом сайте, оказывается, он липовый – то есть, банальные аферисты», – делится Михаил.

У юноши украли почти 1 тыс. грн. Уже от киберполиции он узнал, что сайт – давно в базе мошеннических. Так что на компенсацию не стоит рассчитывать.

«Должно настораживать то, что вам предлагают провести какую-либо финансовую операцию или транзакцию бесплатно, без комиссии. Почти со 100-процентной вероятностью можно уже понять, что это работают мошенники», – объясняет эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Прежде чем воспользоваться услугами сторонних ресурсов по переводу денег, необходимо проверить сайт через базу фейков на сайте НБУ. Зачастую мошенники клонируют такой ресурс, чтобы выманить деньги.

«Вы должны быть уверены, что это не фишинговая страница. И обязательно смотреть на сайт с точки зрения HTP и кодировки этого сайта. То есть, если такой замочек есть, то этот сайт, скорее всего, проверен», – говорит директор Департамента рисков банковского учреждения Елена Домз.

Еще безопаснее делать переводы через официальные сайты или мобильное приложение своего банка. Они более защищенные – от кибератак и посягательств на счета.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Телеканала «Донбасс»