Освобожденному из плена «ДНР» журналисту Асееву присудили международную премию

Освобожденному из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря 2019 года украинскому журналисту, автору «Радио Свобода» Станиславу Асееву присудили международную премию «Свободная пресса Восточной Европы 2020» (Free Media Awards) за его репортажи о положении пленных и жизни в зоне боевых действий. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на учредителей премии – немецкий фонд «Цайт-Штифтунг» имени Ебелин и Герда Буцериуса (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius) и норвежская «Фундация Свободы слова» (The Fritt Ord Foundation).

«Станислав Асеев – известный журналист и писатель из Донецка в Украине. В 2017 году его задержали сепаратистские силы и пытали в неволе. До этого его репортажи – написанные под вымышленным именем – были важным источником информации о жизни за линией фронта на востоке Украины», – говорится в сообщении.

Автор «Радио Свобода» Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019 года. Участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» обвиняли его в шпионаже и удерживали с мая 2017 года.

В этом году премией также отмечены проект журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях», азербайджанский фотограф Азиз Каримов и российские издания «Медиазона» и «Проект.Медиа».

Церемония награждения и конференция в связи с пандемией состоятся в июне 2021 года в Гамбурге (Германия).

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но, как выяснилось позже, арест произошел еще в мае 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.