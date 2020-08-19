По учебникам и методичкам РФ: В «ДНР» сообщили, как будут учить в школах

С 1 сентября во всех школах в «ДНР» обучение начнется по образовательным стандартам РФ. Об этом заявил «министр образования и науки» Михаил Кушаков, передают местные интернет-ресурсы.

Кушаков утверждает, что школы готовы работать в обычном режиме. «Мы готовы работать в обычном порядке, хотя и готовы к дистанционному обучению. Но очень надеемся, что учителя наконец-то встретятся со своими учениками», – уверяет «министр».

По его словам, общеобразовательные учреждения «ДНР» будут проходить российскую аккредитацию.

Кроме того, как сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на полученную на «горячей линии» «министерства» информацию, в новом учебном году существенные изменения для учащихся не предусмотрены. Обучение в «ДНР» и в прошедшие годы базировалось на стандартах РФ. «Обучение в школах ДНР приведено в соответствие с российскими стандартами. И будет базироваться на учебниках и методичках РФ», – заявили в «министерстве».