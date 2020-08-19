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У командующего ВМС Украины обнаружили COVID-19, – СМИ

19.08.20 13:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заразился COVID-19. Об этом пишет «Думская» со ссылкой на источник.

Отмечается, что сделанный тест на коронавирус показал у командующего положительный результат еще в прошлую пятницу.

В связи с болезнью командующего на самоизоляцию ушли несколько десятков офицеров, которые контактировали с ним в последнее время. Источник отмечает, что на обороноспособности государства этот инцидент не скажется: и у Неижпапы, и у других заболевание протекает бессимптомно, они работают, но удаленно, поддерживая связь друг с другом.

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