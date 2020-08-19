В СММ ОБСЕ опровергли сообщения о якобы инфицированном COVID-19 наблюдателе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине опровергает недавние сообщения в СМИ о том, что якобы один из наблюдателей СММ получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом говорится в заявлении Миссии, опубликованном в Facebook.

«Наблюдатель, о котором идет речь в сообщении, в соответствии с медицинскими протоколами СММ, регламентирующими порядок передвижения через линию соприкосновения, в действительности прошел 14-дневную самоизоляцию и сдал ПЦР-тест непосредственно перед тем, как пересечь линию соприкосновения. Результат теста был отрицательный. На 14-й день после пересечения линии соприкосновения он также прошел дополнительный быстрый тест, который снова оказался отрицательным. На 18-й день его пребывания в неподконтрольных правительству районах по профилактическим медицинским показаниям его перевели в подконтрольный правительству район, где 13 августа он прошел еще один ПЦР-тест, результат которого был отрицательный», – сообщили в СММ ОБСЕ.

В Миссии подчеркивают, что принимаются жесткие меры предосторожности для сдерживания распространения COVID-19.

«Миссия и в дальнейшем будет придерживаться всех принятых мер как для защиты собственного персонала, так и для снижения риска для местного населения. Миссия ожидает, что те, кому принадлежит фактический контроль, примут аналогичные жесткие меры предосторожности для защиты людей, в том числе наблюдателей СММ, которые живут и работают в районах, которые не контролируются правительством. Меры, принимаемые СММ для сдерживания вируса, принимаются не в сплошном вакууме – их следует дополнять усилиями на более широком общественном уровне», – резюмировали в СММ ОБСЕ.

Ранее подконтрольные «ЛНР» интернет-ресурсы распространили сообщение о том, что якобы один из сотрудников луганской команды СММ ОБСЕ инфицирован коронавирусом. В этой связи «министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что представители «министерства» обратились к руководству Миссии за разъяснениями.

Как утверждал Дейнего, «особое беспокойство вызывает тот факт, что коронавирус обнаружили у сотрудника миссии только по результатам повторного тестирования, то есть через две недели после его прибытия на территорию республики».