Добыли около 996 тонн угля: На Донетчине будут судить организаторов копанки

На Донетчине будут судить трех организаторов незаконной добычи угля. Обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины уже направлено в суд. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2019 году трое жителей Селидово и пгт Кураховка организовали добычу и реализацию каменного угля без наличия разрешительных документов на такую деятельность. Объем незаконно добытого угля составил около 996 тонн.

Добычу вели в закрытой шахте в г. Горняк с применением спецтехники и механизмов. Люди в копанке работали без заключения трудовых соглашений и без разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью.

Затем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные и подотчетные организаторам добычи предприятия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.