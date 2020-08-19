Разработка концепции экономического развития Донбасса завершится осенью, – Резников

Осенью планируется завершить разработку концепции экономического развития Донбасса. Об этом сегодня, 19 августа, на встрече с представителями украинских бизнес-ассоциаций сообщил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Как информирует пресс-служба Минреинтеграции, на встрече обсуждались базовые идеи концепции развития Донецкой и Луганской областей, которая станет основой соответствующей Стратегии экономического развития Донбасса с пошаговым обоснованным Планом действий.

Алексей Резников сообщил, что в разрабатываемой концепции развития восточных областей страны основное внимание уделено пока подконтрольным правительству Украины частям Донецкой и Луганской областей.

«Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру», – отметил вице-премьер.

Алексей Резников подчеркнул, что западные инвестиции вместе с отечественными могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

«Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков. Рисковый капитал может и готов прийти, если будет знать, что правовое поле работает, что есть система, которой они доверяют. И наша цель – создать этот особый инвестиционный климат в контролируемой Украиной части Донбасса. Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство. Мы понимаем, что главное – это создание условий и привлечение, прежде всего, наших украинских инвесторов, за которыми придут и международные», – сказал Резников.

Представители бизнес-ассоциаций, в свою очередь, отметили также необходимость развивать не только экономическое направление, но и необходимую для жителей инфраструктуру – социальную, культурную, гуманитарную.

Представители бизнес-сообществ поддержали инициативу правительства по разработке Концепции экономического развития Донецкой и Луганской областей и предоставят министерству свои предложения, которые они считают целесообразными при будущем формировании Стратегии.